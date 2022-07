La violentano in discoteca, ragazza costretta ad andare al pronto soccorso: due arresti



Una turista belga di 20 anni è stata violentata all’uscita di una discoteca di Gallipoli. La giovane è stata accompagnata in ospedale da alcuni addetti alla sicurezza del locale. I carabinieri hanno fermato per l’abuso due ragazzi di 21 e 27 anni arrivati in Salento dalla Toscana.

