L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 luglio 2022: Luna piena tra Cancro e Capricorno



Nell’oroscopo della settimana che va dall’11 al 17 luglio 2022 troveremo la Luna piena. Il 13 luglio il Sole sarà in Cancro e la Luna, opposta, in Capricorno. Teniamoci pronti a decidere come vogliamo vivere i nostri rapporti famigliari.

Continua a leggere



Nell’oroscopo della settimana che va dall’11 al 17 luglio 2022 troveremo la Luna piena. Il 13 luglio il Sole sarà in Cancro e la Luna, opposta, in Capricorno. Teniamoci pronti a decidere come vogliamo vivere i nostri rapporti famigliari.

Continua a leggere

Continua a leggere