L’oroscopo di oggi venerdì 8 luglio 2022: Scorpione e Cancro hanno un fiuto infallibile



L’oroscopo di oggi, venerdì 8 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: se si ha una sensazione forte è bene seguirla, soprattutto se siete di un segno d’acqua. Con il Sole in Cancro sestile a Urano e la Luna in Scorpione, l’istinto sarà infallibile.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, venerdì 8 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: se si ha una sensazione forte è bene seguirla, soprattutto se siete di un segno d’acqua. Con il Sole in Cancro sestile a Urano e la Luna in Scorpione, l’istinto sarà infallibile.

Continua a leggere

Continua a leggere