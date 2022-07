Mamma mangia ostriche, neonato in rianimazione a Prato: “Nel ristorante cibi mal conservati”



Un neonato di dieci giorni è ricoverato in terapia intensiva a Prato per un’infezione contratta dalla madre: la donna prima di partorire ha consumato ostriche e crostacei crudi in un ristorante dove l’Asl ha poi sequestrato centinaia di chili di cibo mal conservato.

