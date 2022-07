Manifestazione contro la crisi climatica, 30 denunce e 5 fogli di via: “Giustizia politica”



Torino. Due attiviste di Extinction Rebellion si sono incatenate al balcone della Regione Piemonte per sensibilizzare la cittadinanza sulla crisi ambientale e climatica. Per 5 manifestanti è scattato il foglio di via da Torino, ma 3 di loro studiano e vivono qui ed entro 24 ore dovranno lasciare la casa, l’università e il lavoro e tornare nei luoghi di residenza.

