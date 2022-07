Marmolada, CAI: “Non siamo imprudenti, per noi è come andare al mare. È stata una tragica fatalità”



La tragedia della Marmolada è stata una “tragica fatalità” secondo il portavoce del Club Alpino CAI. “I nostri alpinisti erano già stati su quella montagna, per noi è come andare al mare a Rimini d’estate. Non sono stati avventati, è stata una disgrazia”

Continua a leggere



La tragedia della Marmolada è stata una “tragica fatalità” secondo il portavoce del Club Alpino CAI. “I nostri alpinisti erano già stati su quella montagna, per noi è come andare al mare a Rimini d’estate. Non sono stati avventati, è stata una disgrazia”

Continua a leggere

Continua a leggere