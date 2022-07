Marmolada, Ris dei carabinieri a Fanpage.it: “Identificazione difficile per le condizioni dei corpi”



Saranno i Ris di Parma ad occuparsi delle analisi per l’identificazione degli ultimi corpi senza nome rinvenuti sulla Marmolada. “Lavoriamo ininterrottamente per garantire i risultati al più presto – ha spiegato a Fanpage.it il Maggiore Fabiano Gentile – ma la situazione è in continua evoluzione”

