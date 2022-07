Martina sfila con i vestiti del tentato stupro: “Oggi ho paura di camminare per strada da sola”



“I vestiti che indossavo la notte dell’aggressione sono sempre rimasti in armadio, non li mettevo per paura di sentirmi giudicata”, Martina Evatore racconta paure ed emozioni a Fanpage.it. “Ma oggi ho ancora paura di camminare da sola in strada”.

