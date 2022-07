Matteo, sordo dopo sospetta meningite, si laurea in Legge: “Grazie a chi mi ha deriso e ostacolato”



La storia di Matteo Martellone, 24enne di Ortucchio, in provincia de L’Aquila, che si è laureato in giurisprudenza, nonostante sia sordo profondo da quando ha 3 anni a causa di una sospetta meningite. La mamma a Fanpage.it: “Così dimostriamo a chi diceva che era limitato che non lo è”.

