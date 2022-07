“Mi ha sussurrato: ‘Andiamo, ho picchiato uno’”. Il racconto di Elena, compagna di Filippo Ferlazzo



La fidanzata dell’assassino di Alika Ogochukwu: “L’ho visto arrivare verso di me sporco di sangue, con un cellulare in mano che non era il suo. Gli ho detto: ‘Filippo che hai fatto, che hai combinato?’ Lui mi ha risposto piano all’orecchio, quasi sussurrando: ‘Andiamo, ho picchiato uno'”.

Continua a leggere



La fidanzata dell’assassino di Alika Ogochukwu: “L’ho visto arrivare verso di me sporco di sangue, con un cellulare in mano che non era il suo. Gli ho detto: ‘Filippo che hai fatto, che hai combinato?’ Lui mi ha risposto piano all’orecchio, quasi sussurrando: ‘Andiamo, ho picchiato uno'”.

Continua a leggere

Continua a leggere