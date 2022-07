Minore abbandonato in Autogrill, il sindaco di Cessalto: “Lasciato per sfamare la famiglia”



A 16 anni è stato abbandonato in un Autogrill sulla A4 in direzione Trieste. Il minore di origini albanesi sarà mantenuto fino alla maggiore età dal comune di Cessalto. Il sindaco Emanuele Crosato a Fanpage.it: “Probabilmente lasciato qui per sfamare la famiglia, le forze dell’ordine indagano per trovare i genitori”.

