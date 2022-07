Monitoraggio Iss, salgono ancora la reinfezioni da Covid, ma si conferma l’efficacia dei vaccini



L’Istituto superiore di sanità segnala come sono aumentati ancora i casi di reinfezione in Italia, su spinta delle varianti Omicron 5, ma i vaccini si confermano validi per impedire le conseguenze più gravi del virus.

