Morto dopo essere precipitato nel pozzo: la Procura di Trapani apre un’inchiesta



La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Antonio Andriani, il manager pugliese precipitato nella notte tra sabato e domenica nel pozzo artesiano della villetta di Erice che aveva preso in affitto.

