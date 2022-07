Morto nel pozzo, Pedrazzini segregato in casa per i soldi. I giudici: “Famigliari privi di ogni remora”



I giudici del Riesame hanno disposto la misura cautelare in carcere per la figlia e il genero di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano trovato morto in un pozzo in provincia di Reggio Emilia: “Famigliari privi di ogni remora”.

Continua a leggere



I giudici del Riesame hanno disposto la misura cautelare in carcere per la figlia e il genero di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano trovato morto in un pozzo in provincia di Reggio Emilia: “Famigliari privi di ogni remora”.

Continua a leggere

Continua a leggere