Muore schiacciata da un albero durante un incendio: Elena era stata premiata per il suo impegno



Tragedia oggi a Preppotto, in provincia di Udine, durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Elena Lo Duca lascia il marito e una figlia. Era stata insignita nel 2021 del cavalierato per il suo impegno costante in seno alla Protezione civile.

