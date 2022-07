“Non ci avete invitati al matrimonio”: sposo accoltellato e auto in fiamme durante la serenata



Non era stato invitato al matrimonio del fratello: per questo motivo un uomo di 45 anni e suo figlio di 19 anni hanno aggredito il parente e il futuro cognato il giorno prima delle nozze. Lo sposo e il cognato sono stati trasportati in ospedale in pericolo di vita. I due se la sono cavata con 30 giorni di prognosi.

