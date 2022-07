Nuova ondata Covid: contagi come a febbraio, e il confronto con l’estate scorsa è impietoso



Oggi si sono contati 132mila nuovi casi di positività al virus Sars-CoV-2. Non succedeva dallo scorso inverno. Numeri che, confrontati con quelli di un anno fa (5 luglio 2021), fanno intuire come siamo in piena nuova ondata Covid.

