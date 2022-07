Nuova variante Centaurus, Pregliasco: “Arriverà in Italia e sarà contagiosa, ma non sarà più pesante”



Si chiama Centaurus la nuova sub-variante del Covid-19, una mutazione BA.2.75 di Omicron, che secondo il virologo Fabrizio Pregliasco arriverà in Italia dopo la fine dell’ondata in corso: “Sarà molto contagiosa ma non sarà associata a forme più gravi della malattia”.

Continua a leggere



Si chiama Centaurus la nuova sub-variante del Covid-19, una mutazione BA.2.75 di Omicron, che secondo il virologo Fabrizio Pregliasco arriverà in Italia dopo la fine dell’ondata in corso: “Sarà molto contagiosa ma non sarà associata a forme più gravi della malattia”.

Continua a leggere

Continua a leggere