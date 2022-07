Omicidio Niccolò Ciatti, irreperibile il ceceno condannato per omicidio: “È scappato”



Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado in Spagna per l’omicidio di Niccolò Ciatti, è risultato irreperibile a un’udienza in programma stamani a Girona.

