Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 luglio 2022: Toro e Cancro alla riscossa



Nella classifica dei segni fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 4 al 10 luglio 2022 c’è una piccola rivoluzione. Marte, pianeta della passione, entra in Toro rendendo super sexy i segni di terra. Mercurio, segno dell’intelletto, passa in Cancro facendo dei segni d’aria degli ottimi compagni di viaggi.

