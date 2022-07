Parte per Santiago di Compostela in bici ma scompare nel nulla, si cerca Adriano: “Conto svuotato”



Da lunedì scorso si sono perse le tracce di Adriano Pacifico, papà di 32 anni di Bastiglia, partito in bici per compiere il cammino di Santiago di Compostela. L’ultima volta che la famiglia l’ha sentito era in Francia. La mamma: “Sono preoccupata”.

