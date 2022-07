Picchia la moglie e sequestra figlio di 6 anni: “Non lo vedrai più”. Fermato mentre scappa all’estero



Ha picchiato la moglie a sangue e ha sequestrato il figlio di 6 anni per portarlo con sé all’estero. Un uomo di 32 anni è stato arrestato presso l’area portuale di Genova mentre cercava di imbarcarsi per la Tunisia insieme al figlioletto. Il bimbo aveva chiesto aiuto alla vicina prima di essere caricato di peso in auto.

