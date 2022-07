Ponte Morandi, i familiari delle vittime: “Mole di atti processuali solida, speriamo in una condanna”



Si è tenuta oggi la prima udienza per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 a Genova. La prossima convocazione è stata fissata per il 12 settembre. In aula anche il Comitato per il ricordo delle vittime. La portavoce Egle Possetti: “Speriamo in una condanna, ma alcune responsabilità morali non sono a processo”

