Quando finirà il caldo in Italia, Giuliacci: “In arrivo temporali, ma la siccità continuerà”



Quando finirà l’ondata di caldo in Italia? Le previsioni del colonnello Giuliacci per Fanpage.it: “Dal 6 luglio arriveranno temporali sull’Italia, ma non si risolverà l’emergenza siccità. Tuttavia, ci sarà una fase di aria più fresca: l’ondata di caldo si fermerà fino al 20 luglio”.

