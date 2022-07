Quarta dose vaccino Covid, al via la somministrazione a tutti gli over 60: l’annuncio di Speranza



Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato il via alla quarta dose di vaccino Covid per tutti gli over 60 in Italia dopo l’apertura di Ema ed Ecdc: “Guai a pensare che la battaglia contro la pandemia sia vinta”.

