Riccione, 21enne muore dopo un tuffo in piscina. Gli amici: “È entrato in acqua e non è più riemerso”



È morto dopo un tuffo in piscina il ragazzo di 21 anni giunto in ospedale in fin di vita a Rimini. Era nella piscina del Grand Hotel di Riccione quando dopo essere entrato in acqua non è più riemerso.

Continua a leggere



È morto dopo un tuffo in piscina il ragazzo di 21 anni giunto in ospedale in fin di vita a Rimini. Era nella piscina del Grand Hotel di Riccione quando dopo essere entrato in acqua non è più riemerso.

Continua a leggere

Continua a leggere