Ricercato dal 2019 tenta la fuga in auto a Rimini, i carabinieri costretti a sparare per fermarlo



I carabinieri di Riccione hanno fermato nella serata di ieri un uomo ricercato dal 2019 per furto, evasione, ricettazione e rapina. L’uomo ha cercato di fuggire in auto verso Rimini, ma le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo dopo un rocambolesco inseguimento in strada.

Continua a leggere



I carabinieri di Riccione hanno fermato nella serata di ieri un uomo ricercato dal 2019 per furto, evasione, ricettazione e rapina. L’uomo ha cercato di fuggire in auto verso Rimini, ma le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo dopo un rocambolesco inseguimento in strada.

Continua a leggere

Continua a leggere