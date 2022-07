Scivola nel Po durante battuta di pesca, disperso 27enne: trascinato via dalla corrente in pochi secondi



Un pescatore è finito nelle acque del Po e la corrente lo ha portato via in pochi minuti. È accaduto in provincia di Rovigo e il 27enne risulta ancora disperso.

