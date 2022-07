Scomparsa Adriano Pacifico, si mobilita la Farnesina e la mamma vola in Francia: “Siamo soli”



Dopo che anche l’Interpol e la Farnesina si sono mobilitate per le ricerche di Adriano Pacifico, il 32enne emiliano scomparso mentre in bici si apprestava a compiere il Cammino di Santiago, la mamma è volata in Francia, dove l’ha sentito l’ultima volta. Ma l’accoglienza non è stata delle migliori: “Ci sentiamo soli”.

