Si barrica in casa con moglie e figlia e spara sui poliziotti: uccisi tre agenti e un cane



Tre agenti e un cane del dipartimento di polizia sono stati uccisi in una sparatoria da Lance Storz. L’uomo, per il quale era arrivata una segnalazione di violenza domestica, si è barricato in casa ed è stato arrestato dopo ore.

Continua a leggere



Tre agenti e un cane del dipartimento di polizia sono stati uccisi in una sparatoria da Lance Storz. L’uomo, per il quale era arrivata una segnalazione di violenza domestica, si è barricato in casa ed è stato arrestato dopo ore.

Continua a leggere

Continua a leggere