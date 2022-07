Si tuffa per salvare il figlio 14enne, padre eroe annega nel Lago di Garda: si cerca il corpo



Aran Chada, turista inglese di 51 anni, si è tuffato nelle acque del Lago di Garda per salvare il figlio 14enne che aveva avuto un malore ma non è più risalito: si cerca ancora il corpo. Per la Guardia Costiera potrebbe essersi trattato di uno “choc termico”.

