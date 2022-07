Sindacalisti arrestati, proteste USB e Si Cobas a Bologna: “Così si criminalizzano le lotte sindacali”



A Bologna e in altre diverse città d’Italia i sindacati di base sono scesi in piazza per protestare contro le otto misure cautelari emesse a Piacenza nei confronti di altrettanti delegati Si Cobas e USB. “Così si criminalizzano le lotte sindacali”, tuonano i manifestanti.

