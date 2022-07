Stop al caldo intenso nel weekend, domenica solo 4 città da bollino rosso: le previsioni meteo



Calo delle temperature e tregua dal caldo in molte città nel fine settimana del 30 e 31 luglio. Bollino rosso per sette città sabato ma solo per quattro domenica.

Continua a leggere



Calo delle temperature e tregua dal caldo in molte città nel fine settimana del 30 e 31 luglio. Bollino rosso per sette città sabato ma solo per quattro domenica.

Continua a leggere

Continua a leggere