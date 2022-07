Tenta di recuperare una multa volata su un tetto ma perde l’equilibrio e precipita: grave vigilessa



Incidente sul lavoro in Calabria: una vigilessa stava controllando uno stabile e consegnando un documento quando quando un foglio sarebbe volato via e, nel tentativo di recuperarlo, avrebbe perso l’equilibrio candendo a terra. È ricoverata in terapia intensiva.

