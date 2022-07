Tiene segregato in casa lo zio disabile, lo picchia e lo filma: video è virale, arrestato 25enne



Per il 25enne è scattato l’arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Lo zio è stato preso in carico dai servizi sociali e trasferito in una struttura protetta.

