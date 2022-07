Tuffo in mare durante addio al celibato 25enne muore annegato davanti agli amici



Il ragazzo stava partecipando a una festa di addio al celibato in barca insieme ad un gruppo di amici, si era lanciato in acqua per un tuffo rinfrescante ma si è sentito male.

