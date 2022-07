Udine, si affaccia dalla finestra e la ringhiera cede, bimba precipita da secondo piano: gravissima



Una bimba di 4 anni è precipitata dal secondo piano di una palazzina di Udine. La piccola si sarebbe affacciata alla finestra e la ringhiera in ferro ha ceduto facendola cadere al suolo. Ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

