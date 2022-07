Va sul monopattino elettrico a 120 chilometri orari: 23enne in strada come in auto. Denunciato



Beccato sul monopattino elettrico a una velocità di 120 chilometri orari: un 23enne italiano residente in Svizzera è stato denunciato. Il veicolo aveva una potenza di 4.000 watt: il massimo consentito per la circolazione in strada è di 500 watt. Il monopattino è stato quindi sequestrato.

Continua a leggere



Beccato sul monopattino elettrico a una velocità di 120 chilometri orari: un 23enne italiano residente in Svizzera è stato denunciato. Il veicolo aveva una potenza di 4.000 watt: il massimo consentito per la circolazione in strada è di 500 watt. Il monopattino è stato quindi sequestrato.

Continua a leggere

Continua a leggere