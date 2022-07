Vaiolo scimmie, code in Spagna per il vaccino. Il Ministero della Salute: “In Italia aspettiamo”



Mentre in Spagna è partita la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie, in Italia fonti del Ministero della Salute hanno fatto sapere a Fanpage.it che non è prevista al momento l’organizzazione di alcuna campagna di vaccinazione: “Grande attenzione, ma l’epidemia è sotto controllo”.

