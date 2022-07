Valentina, la “mamma di cuore” che non può vedere le figlie dopo la separazione dalla compagna



Dal 2012 non può più vedere le sue figlie: Valentina Bortolato si definisce una “mamma intenzionale” e sta lottando in tribunale per poter crescere le sue bimbe di 10 anni. Bortolato ha avuto le due figlie tramite fecondazione medicalmente assistita insieme alla sua ex compagna.

