West Nile, a Padova in primo caso di infezione in Europa nel 2022: i sintomi del virus



Segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di Febbre del Nilo nell’uomo dall’inizio dell’estate 2022. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità. Alla data del 6 luglio, informa l’ISS, non erano stati segnalati casi umani di West Nile negli stati membri dell’Ue, così come nei Paesi limitrofi.

Continua a leggere



Segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di Febbre del Nilo nell’uomo dall’inizio dell’estate 2022. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità. Alla data del 6 luglio, informa l’ISS, non erano stati segnalati casi umani di West Nile negli stati membri dell’Ue, così come nei Paesi limitrofi.

Continua a leggere

Continua a leggere