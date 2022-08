A 23 anni chef per 200 euro, la denuncia di Yuri Zaupa: “Sono andato via, mi hanno dato del traditore”



A 23 anni ha lavorato come chef in un ristorante rinomato del Veneto per 200 euro al mese. Yuri Zaupa ha raccontato la sua esperienza su Facebook. “Quando sono andato via il titolare mi ha dato del traditore”

Continua a leggere



A 23 anni ha lavorato come chef in un ristorante rinomato del Veneto per 200 euro al mese. Yuri Zaupa ha raccontato la sua esperienza su Facebook. “Quando sono andato via il titolare mi ha dato del traditore”

Continua a leggere

Continua a leggere