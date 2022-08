Accoltellò 26enne scelta a caso in strada: 15enne è già libero, è volato dalla madre a Londra



Il giudice aveva disposto il trasferimento in comunità del 15enne condannato in appello per l’aggressione a Marta Novello

ma il provvedimento non è mai stato notificato e il ragazzino è andato via dall’Italia.

