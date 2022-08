Alice Scagni, la madre vuole le telefonate in cui chiedeva aiuto: “Mi sono stati uccisi due figli”



La madre di Alice Scagni, la donna uccisa dal fratello Alberto a Genova, ha scritto al procuratore una lettera dura in cui chiede di divulgare le telefonate in cui i familiari chiedevano aiuto per curare l’uomo: “Ho l’atroce sospetto che si voglia far calare il silenzio su ciò che è accaduto”.

