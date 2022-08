Allerta meteo per maltempo e temporali domenica 28 agosto: tutte le regioni a rischio



Allerta meteo gialla in undici regioni per domani, domenica 28 settembre. Lo comunica la Protezione Civile nel suo bollettino: maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.

