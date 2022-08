Ambulante ucciso, Filippo Ferlazzo e la sindrome bipolare. La madre: “Sempre stato difficile”



Parla la mamma di Filippo Ferlazzo, il 32enne che ha ucciso per strada a Civitanova Marche Alika Ogorchukwu: “È sempre stato un ragazzo difficile, ha avuto un’adolescenza terribile”. Nel suo passato, anche un Tso a Salerno per sindrome bipolare. Verrà richiesta per lui la perizia psichiatrica.

