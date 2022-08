Aria condizionata a pagamento in hotel, l’idea degli albergatori per affrontare il costo bollette



“Si tratterebbe solo qualche euro al giorno per chi la vuole”, spiegano alcuni albergatori avanzando l’ipotesi per far fronte all’ormai sempre più esorbitante costo delle bollette energetiche.

