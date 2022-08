Bimbo perde il giocattolo e scrive alla polizia, gli agenti lo convocano e gliene regalano uno nuovo



Scrive alla polizia per denunciare “il furto” del suo giocattolo preferito e gli agenti lo convocano in commissariato per fargli una sorpresa. È accaduto a Matteo, un bambino di 5 anni, in vacanza a Bardonecchia.

