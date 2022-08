Bufera sul receptionist che posta video in cui scheda le clienti più giovani, l’hotel: “Solo scenette”



È finito nella bufera il receptionist dell’hotel Il Principe di Milazzo per aver condiviso su Tiktok alcuni video in cui fa apprezzamenti sulle giovani clienti della struttura e farebbe intendere di annotare i loro nomi per cercarle su altri social. Lo staff a Fanpage.it: “Preso provvedimento per il dipendente, ma non parlateci di reati. Sono solo scenette”.

