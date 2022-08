“C’è un serpente in camera da letto”, pitone di oltre 5 metri si intrufola in casa dalla finestra



Un pitone di quasi 6 metri si è intrufolato in camera da letto entrando dalla finestra. È accaduto nell’Hampshire in Inghilterra. La scena è stata immortalata in alcuni scatti.

